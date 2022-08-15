Нефтяная компания Saudi Aramco отчиталась о рекордной квартальной прибыли в $48 млрд

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco отчиталась о рекордной прибыли: за второй квартал текущего года компания заработала 48,4 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль саудовской компании выросла на 90%. Это самый высокий показатель роста за те три года, что прошли с первого размещения акций Aramco на биржах.

Это может быть "самой высокой скорректированной квартальной прибылью среди всех публичных компаний", - то есть в минувшем квартале Aramco заработала больше, чем любая из компаний, акции которой торгуются на мировых биржах, передает BBC.

Баснословная прибыль саудовцев - результат резкого роста цен на нефть, взлетевших после российского вторжения в Украину, так что о рекордных прибылях в эти дни отчитываются многие нефтегазовые компании. В начале августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже раскритиковал их за это.

"Аморально, когда нефтяные и газовые компании получают рекордные прибыли, [зарабатывая] на этом энергетическом кризисе, на самых бедных людях и сообществах", - заявил Гутерриш.

Недовольство растущим потреблением нефти и угля выражают также ученые и активисты, озабоченные тем, как сжигание такого количества углеводородов отразится на глобальном климате.

Руководство Saudi Aramco уже заявило, что не будет пересматривать размер дивидендов, предусмотренных для выплаты акционерам в третьем квартале на общую сумму в 18,8 млрд долларов. Менеджмент компании также заявил, что Aramco продолжит расширяться и увеличивать добычу нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос.

"Волатильность мировых рынков и уровень неопределенности остаются высокими, но события первого полугодия подтверждают наш взгляд - инвестиции в нашу индустрию крайне важны с точки обеспечения потребностей рынка сегодня - и для упорядоченного перехода на новые источники энергии", - сказал глава компании Амин Нассер.

Цены на энергоносители росли и до начала войны в Украине из-за пандемии Covid-19, на фоне которой спрос значительно превысил предложение.

Рекордные прибыли западных компаний, таких как ExxonMobil, Chevron и BP, стали причиной призывов к правительствам заставить эти компании выплатить единовременный налог.

В июне президент США Джо Байден сказал, что американская Exxon в этом году "заработала больше Бога".