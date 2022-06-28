Последнее обновление: 28.06.2022 16:54

В Беларуси еще 14 человек признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 14 человек за уголовное преследование со стороны властей за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить политзаключенных Дануту Передня, Юрия Григера, Александра Кудловича, Владимира Брановицкого, Александра Пинчука, Татьяну Купчину, Алексея Велешко, Константина Дударева, Максима Антоновича, Михаила Лепейко, Александра Киселя, Александра Прудникова, Игоря Карпицкого, Александра Данилевича и прекратить уголовное преследование в отношении их.

Правозащитники также требуют немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Число политзаключенных в Беларуси на данный момент составляет 1228 человек.

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