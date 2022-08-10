Инфляция в Китае ускорилась до двухлетнего максимума

Потребительские цены в Китае в июле выросли рекордными темпами с июля 2020 года на фоне скачка цен на продукты питания в целом и свинину в частности.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. В июне показатель составлял 2,5%. Аналитики в среднем ожидали повышения темпов роста в июле до 2,9%, передает Интерфакс со ссылкой на Trading Economics.

Стоимость продуктов питания подскочила на 6,3% в годовом выражении после роста всего на 2,9% месяцем ранее. В том числе цены на свинину взлетели на 20% после снижения на 6% в июне.

В непродовольственном секторе было отмечено замедление роста цен до 1,9% с июньских 2,5%. В том числе транспортные и телекоммуникационные услуги подорожали на 6,1%, одежда - на 0,7%, товары и услуги для дома - на 1,4%, медицинские услуги - на 0,7%.

Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем увеличились в июле на 0,5%, в то время как в июне они были стабильными

В январе-июле индекс CPI вырос на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 4,2% после подъема на 6,1% в июне. Показатель оказался минимальным за 17 месяцев. Эксперты предполагали менее значительное замедление темпов роста - до 4,8%.

Индекс PPI в июле снизился на 1,3% относительно предыдущего месяца. В июне данный показатель не изменился.

В январе-июле цены производителей увеличились на 7,2% относительно аналогичного периода прошлого года.