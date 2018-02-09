Инфляция в Китае замедлилась в январе, несмотря на опасения о глобальном росте цен

Потребительская инфляция и цены производителей в Китае в январе замедлились, как и ожидалось, несмотря на падение глобальных рынков на фоне страхов о постепенном усилении ценового давления в США и Европе.

Замедление инфляции в КНР укрепит мнение о том, что вторая по величине экономика мира начинает сбавлять обороты после превысившего прогнозы расширения на 6,9 процента в 2017 году.

Индекс цен производителей (PPI) в январе вырос на 4,3 процента в годовом выражении после увеличения на 4,9 процента в декабре. Темпы роста показателя стали самыми медленными за 14 месяцев.

Аналитики прогнозировали подъем индекса на 4,4 процента на фоне замедления роста цен на сырье и готовую продукцию, к примеру, сталь.

В месячном выражении PPI вырос на 0,3 процента, замедлившись более чем вдвое по сравнению с декабрем.

Инфляция потребительских цен замедлилась максимально с июля 2017 года.

Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 1,5 процента в годовом выражении, совпав с прогнозами и замедлившись по сравнению с декабрьским значением в 1,8 процента, сообщило Национальное бюро статистики.

В месячном выражении CPI вырос на 0,6 процента.

В то же время экономисты сказали, что слабые данные об инфляции сами по себе не говорят о риске резкого замедления роста экономики, поскольку подвержены влиянию сезонных факторов. Согласно прогнозам аналитиков, рост ВВП Китая в 2018 году замедлится лишь незначительно, до 6,4 процента.