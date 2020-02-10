Инфляция в Китае в январе разогналась до 5,4%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в январе резко ускорил рост и достиг 5,4% в годовом выражении.

Как следует из опубликованного в понедельник доклада Государственного статистического управления КНР, это максимальное значение с ноября 2011 года, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что такая динамика связана прежде всего со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, а также пришедшимися на последнюю неделю января каникулами по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января).

Как следует из доклада, в первом месяце текущего года CPI вырос на 0,9% по сравнению с данными за декабрь. При этом в городах показатель составил 5,1%, в сельской местности - 6,3%.

Ускорение инфляции обусловлено главным образом ростом цен на продукты, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20,6%. Повышение цен на непродовольственные товары составило 1,6%, на потребительские товары - 7,7%. Стоимость услуг возросла на 1,5%.

Цены на мясную продукцию в январе выросли на 76,7%, причем только для свинины - ключевого элемента потребительской корзины в Китае - показатель составил 116%. Свежие овощи и зелень подорожали на 17,1%, фрукты - на 5%, яйца - на 2,4%.

По итогам 2019 г. CPI в КНР составил 2,9%. В 2018 г. показатель достиг отметки 2,1%.