Рост инфляции в Китае в сентябре ускорился до максимума с апреля 2020 года

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем также ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics.

Повышение цен на продукты питания стало наиболее значимым за 25 месяцев - 8,8% против 6,1% в августе. Непродовольственные товары подорожали на 1,5% после подъема на 1,7% месяцем ранее. Рост цен на транспортные и телекоммуникационные услуги замедлился до 4,5% с 4,9%, товары и услуги для дома - до 0,3% с 0,6%, одежду - до 0,5% с 0,6%, передает Интерфакс.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР увеличились в сентябре на 0,3% после снижения на 0,1%. Эксперты прогнозировали рост на 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 0,9% в годовом выражении - минимальными темпами за 20 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в сентябре до 1% с 2,3% в июле.

Индекс PPI опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца (-1,2% в августе).

В январе-сентябре цены производителей увеличились на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года.