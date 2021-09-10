Последнее обновление: 10.09.2021 12:25

В августе цены в Китае выросли на 0,8%

Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции в августе этого года в Китае вырос на 0,8% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Государственным статистическим управлением КНР.

Этот показатель оказался ниже, чем рост CPI на 1% в годовом выражении в июле текущего года в Китае, сообщает Синьхуа.

Замедление темпов роста CPI частично было обусловлено падением цен на продукты питания, которые в прошлом месяце снизились на 4,1% в годовом исчислении. В том числе в августе цены на свинину упали на 44,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Неустанные усилия правительства привели к значительному росту предложения на потребительском рынке и стабильным ценам в августе, сказала старший специалист по статистике из ГСУ Дун Лицзюань.

По данным ГСУ, в августе индекс цен производителей Китая вырос на 9,5% в годовом исчислении.

Согласно опубликованному в этом году докладу о работе правительства КНР, Китай установил целевой показатель роста потребительских цен на уровне около 3% на 2021 год.

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