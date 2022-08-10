Финляндия хочет полностью отказаться от импорта сжиженного газа из РФ

Министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен заявила, что финская государственная компания Gasum полностью прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

"Импорт СПГ из России должен прекратиться, поскольку Финляндия и остальная Европа должны избавиться от российской энергетики. Это желание государственного собственника и это также было указано в выводах Европейского совета", – сказала Туппурайнен, которую цитирует Helsingin Sanomat.

Россия прекратила поставки трубопроводного газа Финляндии еще в мае из-за отказа последней платить за газ в рублях, но поставка сжиженного природного газа до сих пор продолжается.

Согласно санкциям Европейского Союза, экспорт в Россию технологий, связанных с производством СПГ, запрещается, импорт же никак не регулируется.

СПГ-терминал в порту финского города Уура, куда транспортируется российский газ, на 51% принадлежит российской компании "Новатек", связанной с подсанкционными российскими олигархами Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко. Остальные 49% принадлежат российскому "Газпрому".

Газ, поступающий в терминал Уура, финский Gasum поставляет также Швеции. Некоторые местные компании уже заявили о намерении отказаться от российского СПГ.

Ранее Финляндия согласовала с американской компанией Excelerate Energy 10-летнюю аренду плавучего СПГ-терминала, чтобы заменить российский газ.