Украина поставит в августе Молдавии 30% недостающей ей электроэнергии

Молдавия в августе закупит 30% недостающей электроэнергии на Украине, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Из общего объема мощностей 20% придется на "Энергоатом", а 10% - на "Укргидроэнерго" по той же цене. Обе компании поставят электроэнергию по одинаковой цене - $77 за 1 МВт.ч", - сообщил Спыну в пятницу, передает Интерфакс.

Он напомнил, что 70% электроэнергии поставит Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит российской группе "Интер РАО ЕЭС") по цене $59,9 за 1 МВт.ч, согласно контракту, заключенному на июль-август. По словам вице-премьера, средневзвешенная цена поставок в августе составит $65,03 за 1 МВт.ч.

"Такая цена позволяет сохранить на прежнем уровне тариф на электроэнергию для граждан и экономики", - отметил Спыну.

Ранее сообщалось, что правительство страны покупает электроэнергию у молдавской ГРЭС. При этом с марта договоры заключаются только на один месяц. Это связано с энергетическим кризисом и нестабильными ценами на газ.

Из-за сокращения "Газпромом" в мае поставок газа в Приднестровье Молдавская ГРЭС предупредила Кишинев, что сможет поставлять на правый берег Днестра только 70% от необходимого объема электроэнергии. С мая Молдавия закупает недостающий объем электроэнергии на Украине.