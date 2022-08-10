Зеленский: Война с Россией должна закончиться освобождением Крыма

Российская война против Украины и всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением, сказал в своем ежевечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский.

Когда это произойдет, сегодня сказать невозможно, однако Украина постоянно добавляет необходимые компоненты в "формулу освобождения Крыма", отметил он, передает BBC.

"Присутствие российских оккупантов в Крыму – это угроза для всей Европы и для глобальной стабильности. Не может быть безопасным Черноморский регион, пока Крым оккупирован", - сказал Зеленский.

Обращение Зеленского прозвучало спустя несколько часов после масштабных взрывов на территории российской авиабазы недалеко от Евпатории в аннексированном Крыму, которая использовалась для нанесения ударов по украинским городам.