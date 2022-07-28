Власти ФРГ с 1 октября вводят сбор за пользование электричеством

Власти ФРГ с 1 октября решили ввести сбор с домохозяйств за пользование электроэнергией на фоне риска банкротства компании Uniper, значимого поставщика электроэнергии в стране, сообщает Spiegel.

По словам министра экономики, вице-канцлера Роберта Габека, цена сбора будет составлять от 1,5 до 5 центров за киловатт-час и будет зависеть от общего потребления электроэнергии домохозяйством. Точную сумму сбора федеральное правительство планирует установить в середине или конце августа.

Габек пояснил, что из-за проблем с обеспечением газа, благодаря которому производится электроэнергия, сложно оценить ее стоимость сейчас.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц объявил о росте цены на газ на два цента за киловатт-час, что означает рост затрат на 200-300 евро для домохозяйства из четырех человек.

На фоне газового шантажа со стороны России, которая является главным поставщиком газа для Германии, немецкие компании, такие как Uniper, вынуждены закупать российский газ по более высокой цене и в более низких объемах.

Это привело к угрозе банкротства компании, которое удалось предупредить путём миллиардных субсидий и частичной национализации Uniper. В то же время в долгосрочной перспективе это не может предотвратить удорожание стоимости электроэнергии.