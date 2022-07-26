Украина будет просить США о «газовом ленд-лизе»

Кабинет министров Украины решил обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», - написал Денис Шмыгаль .

По его словам, в условиях тотальной войны против большего врага стране необходимо аккумулировать все возможные ресурсы, чтобы не просто выстоять, но и одержать победу.