ЕС запланировал увеличить поставки СПГ из Нигерии

Европейский союз рассчитывает увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на фоне опасений о прекращении поставок из России, сообщил заместитель генерального директора энергетического департамента Европейской комиссии Мэтью Болдуин.

По его словам, Европа находится в затруднительном положении в сфере поставок газа после начала российской спецоперации на Украине «Есть угроза, возможно, полного прекращения поставок», — сказал Болдуин во время визита в Нигерию, в ходе которого он провел встречи с членами правительства страны, сообщает РБК со ссылкой на нигерийскую газету Premium Times.

По его словам, доля Нигерии в европейском импорте газа составляет 14%, а 60% всех поставок СПГ из Нигерии идет в Европу. «Мы хотим, чтобы эта доля росла», — сказал Болдуин.

Он назвал газ жизненно важным топливом, которое Евросоюз планирует использовать вплоть до 2045 года (стратегия союза предусматривает отказ от ископаемых видов топлива к 2050 году). «Огромный потенциал замены российского газа», — прокомментировал Болдуин переговоры в Нигерии в своем Twitter.

Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ. В 2021 году страны союза закупили 80 млрд куб. м СПГ (это 20% от общего объема газового импорта ЕС). Лидерами по закупкам СПГ в прошлом году стали Испания, Франция, Италия, Нидерланды и Бельгия. Среди поставщиков СПГ лидируют США (доля в европейском импорте СПГ — 28%), Катар и Россия (по 20%), Нигерия (14%), Алжир (11%).

В 2021 году наибольшая доля в общем объеме газового импорта ЕС пришлась на Россию (41%), за ней следуют Норвегия с долей 24% и Алжир (11%). Около 10% потребностей ЕС в газе в настоящее время удовлетворяется за счет внутреннего производства, отмечается на сайте ЕК.