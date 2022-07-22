Минфин Беларуси обмолвился о соответствии международным стандартам, говоря о ценных бумагах

Минфин Беларуси, комментируя принятые поправки в закон Беларуси «О рынке ценных бумаг», заявил о «соответствующем международным стандартам законодательстве».

Подобное заявление звучит весьма экстраординарно на фоне решения властей РБ выплатить купон по еврооблигациям в белорусских рублях. Но поправки в закон готовились в довоенные времена, когда Беларусь старалась выглядеть белой и пушистой в глазах международных инвесторов.

Так или иначе, но согласно поправкам в стране внедряются институты квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг, иностранного номинального держателя, представителя владельцев облигаций. Квалифицированными инвесторами помимо банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и страховых организаций также смогут стать физические лица, обладающие необходимой квалификацией.

Вводятся новые виды облигационных инструментов – депозитарные и структурные облигации.

«Структурные облигации – облигации, предусматривающие право владельца на получение выплат по ним, включая выплату номинальной стоимости облигаций, в зависимости от наступления либо ненаступления одного или нескольких обстоятельств, определенных проспектом эмиссии», - поясняет ведомство.

Размещение и обращение структурных облигаций будет осуществляться только на биржевом рынке среди квалифицированных инвесторов.

«Депозитарные облигации – облигации, эмитируемые в бездокументарной форме, выпуск которых регистрируется центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. Ввиду того, что к эмитентам таких облигаций предъявляется всего одно требование (наличие сформированного уставного фонда), а также по причине субординированности выплат по ним, депозитарные облигации, являясь достаточно рисковым инструментом, будут использоваться прежде всего стартапами для привлечения венчурного финансирования на начальных этапах жизненного цикла указанных компаний», - отмечается в комментарии Минфина РБ.

Размещаться и обращаться депозитарные облигации также будут только на организованном рынке среди квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг, лиц, являющихся собственником имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, и иных лиц, определяемых Минфином.

Упрощается процедура эмиссии облигаций за счет отмены решений о выпусках облигаций, внедрения программы эмиссии биржевых облигаций, т.е. возможности осуществлять эмиссию нескольких выпусков биржевых облигаций с разными сроками обращения.

В ведомстве отметили, что обновленные положения Закона «О рынке ценных бумаг» вступают в силу через 12 месяцев после официального опубликования.