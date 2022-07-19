Франция планирует национализировать одного из мировых производителей электроэнергии

Правительство Франции намерено национализировать энергетическую компанию Electricite de France (EDF).

Планируется, что правительство выкупит часть акций компании за 9,7 млрд евро, или $9,9 млрд за, чтобы полностью ее национализировать на фоне энергетического кризиса в Европе.

Министерство финансов Франции отмечает, что государство предложило 12 евро за акцию для приобретения 16% акций EDF, которыми оно еще не владеет. Государство предлагает цену на 53% выше к цене закрытия акций EDF в 7,84 евро 5 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg

Издание отмечает, что Франция хочет вернуть обремененную долгами EDF в полную государственную собственность, чтобы контролировать счета за электроэнергию для домохозяйств на фоне попыток снизить зависимости страны от импорта энергоносителей.

Государству уже принадлежит 84% компании EDF, которой грозили незапланированные отключения атомных блоков. По оценкам рейтингового агентства S&P, долг EDF в этом году может достичь почти 100 млрд евро. Держатели облигаций компании заявили, что предлагаемый выкуп является долгожданным сигналом поддержки со стороны правительства.