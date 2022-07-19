Зеленский объявил о кадровой ревизии в СБУ

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что власти проводят "кадровую ревизию" сотрудников Службы безопасности Украины.

Он сказал об этом на следующий день после подписания указов об отстранении от обязанностей главы СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

В воскресенье Зеленский объяснил решение об отстранении Баканова и Венедиктовой тем, что среди сотрудников украинских правоохранительных органов выявлено множество коллаборационистов, которые пошли на сотрудничество с российскими войсками.

В своем обращении в понедельник президент не уточнил конкретных причин кадровой чистки в СБУ и рассказал о ней так: "Решается вопрос об увольнении 28 чиновников. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи: неудовлетворительные результаты работы".

Зеленский также описал ситуацию на фронте: «Вооруженные силы Украины смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все сложнее удерживать позиции на захваченной территории».

«Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем поставки оккупантов, выявляем и обезвреживаем коллаборационистов. Перспектива очевидна: украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос – только время», - заявил Зеленский.