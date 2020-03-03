Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа", на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня вечером в Верховной Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где обсуждают внеочередное заседание Рады, которое пройдет в среду и будет посвящено отставкаv в Кабмине, Нацбанке Украины и Офисе генпрокурора.

Владимир Зеленский уже предложил "Слугам народа" назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля новым премьером страны, сообщает strana.ua.

Главной интригой было, уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. При этом уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. И вот теперь Дмитрий Разумков сообщил, что заявление есть.