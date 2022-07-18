Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову и от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова.

Официальная причина, которую президент Владимир Зеленский озвучил после публикации указов, звучит так: "Более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", сообщает УНИАН.

Зеленский вскоре пояснил, что в отношении деятельности большого числа сотрудников СБУ и прокуратуры выявлено немало случаев государственной измены, к этому дню зарегистрировали 651 уголовное производство.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям», — подчеркнул он, пообещав, что «каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ».

Сообщается, что к Ивану Баканову был применен пункт 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от выполнения служебных обязанностей". В отношении Ивана Баканова будет проведено служебное расследование.

В отношении Ирины Венедиктовой президент Украины применил часть 2 статьи 11 Закона "О правовом режиме военного положения": "Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и увольнение с должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо".

Власти России оценили перечисленные увольнения фразой «денацификация идет полным ходом».