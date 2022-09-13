Последнее обновление: 13.09.2022 15:12

Нацбанк РБ запустит платформу по сбору информации о банковских преступлениях

Нацбанк Беларуси создаст информационную систему для сбора информации об «инцидентах», следует из постановления регулятора №316 от 26 августа 2022 года.

Под инцидентами Нацбанк подразумевает «совершенные операции либо попытки совершения несанкционированных переводов денежных средств (электронных денег), факты или попытки мошенничества в банковском секторе, нарушения безопасности и защиты информации, в том числе компьютерные атаки», которые могут привести «к случаям и (или) попыткам осуществления несанкционированных переводов».

«получение, обработка, накопление и хранение информации [об инцидентах] … осуществляются посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка», - сказано в документе.

Постановлением также утверждены порядок и условия передачи информации об инцидентах в Нацбанк.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2022 года.

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