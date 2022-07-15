Последнее обновление: 15.07.2022 17:00

Азербайджан заключит с ЕС новое соглашение по энергобезопасности

В ближайшие дни Азербайджан и ЕС подпишут документ в сфере энергетической безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об этом на совещании по итогам первого полугодия и отметил, что новое соглашение поднимет сотрудничество сторон на более высокий уровень.

Президент также напомнил, что не раз встречался и говорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, и отметил, что главной темой этих бесед стала нормализация азербайджано-армянских отношений.

"Однако в то же время ведутся широкие дискуссии относительно будущего развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом году осуществлялось активное сотрудничество с ЕС. Как вы знаете, мы работаем над новым соглашением. Большая часть соглашения согласована, а несогласованные вопросы обсуждаются. Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы", - сказал он, передает Интерфакс.



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