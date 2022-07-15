МАРТ РБ списал инфляцию на укрепление российского рубля

Министерство антимонопольного регулирования и торговли назвало аномальное укрепление российского рубля к доллару основным виновником инфляции в Беларуси.

Как сообщалось, в июне инфляция в Беларуси в годовом выражении ускорилась до 17,6 процента.

«Основное влияние на инфляцию оказало удорожание товаров и сырья для их производства на фоне ослабления белорусского рубля к валюте основного торгового партнера – Российской Федерации (только за месяц, по оценке, – на 13,7%, за прошедшие двенадцать месяцев – на 28,7%)», - говорится в комментарии ведомства.

«Сохраняется давление на потребительский рынок от увеличения средних цен импорта на фоне роста мировых цен, цен в сопредельных странах, странах – основных торговых партнёрах», - отметили в МАРТ.

В качестве примера ведомство приводит уровень инфляции в Турции (73,5% в мае в годовом выражении), однако данная инфляция спровоцирована беспрецедентным падением курса турецкой лиры.

В Беларуси в июне мясо и мясопродукты за год подорожали около 17,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – 14,7%, молоко и молочные продукты – 12,7%, синтетические моющие средства –21,5%, электротовары – 25,7%. Цены на автомобильное топливо за прошедшие двенадцать месяцев повышены примерно на 25%.

«Замедлению инфляционных процессов способствует замедление годового прироста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции: с 32,4 процента в мае до 25,6 процента в июне», - отметили в МАРТ.

В июне за месяц наибольшее влияние на инфляцию оказало увеличение цен на туристические услуги (они подорожали на 13,1%), а также товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: бытовые электротовары (на 2%), кондитерские изделия (на 2,7%), парфюмерно-косметические товары (на 3,7%), синтетические моющие средства (на 4,3%), легковые автомобили (на 5%).

Продолжилось удорожание хлеба и изделий хлебобулочных (на 3,4%), картофеля (на 28,5%).

Плодовоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 4,6%, в том числе овощи – на 16,3%, фрукты – на 0,4%. Цены на капусту белокочанную снизились на 39,1%, помидоры – на 20,1%, бананы – на 12,8%. Цены на картофель за месяц увеличились на 28,5%.

По итогам июня годовой прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) ускорился до 11,8% (11,4 процента месяцем ранее) в большей степени из-за повышения цен на автомобильное топливо (за прошедшие двенадцать месяцев оно подорожало порядка 25 процентов).

Цены на автомобильное топливо за месяц повышены на 4,5 процента, водку – на 0,6 процента, тарифы на услуги детских дошкольных учреждений – временно на летний период – на 9,8 процента.