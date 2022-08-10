Последнее обновление: 10.08.2022 17:29

Лидерами в росте цен в июле стали молоко, мыло и ясли

Основными виновниками инфляции в июле стали молоко и молочные продукты, синтетические моющие средства и услуги дошкольных учреждений, сообщает Белстат.

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года снизились на 0,2% к июню 2022 года за счет снижения цен на овощи на 14,2% и фрукты на 11,3%. Вместе с тем, цены на молоко и молочные продукты за месяц выросли на 1,3%, а на мясо и мясопродукты – 1,1%.

Цены на непродовольственные товары в июле 2022 года показали рост на 1,2%. В частности, цены на синтетические и моющие средства в июле 2022 года взлетели на 4,6%. Печатные издания подорожали на 3,9%, телевизоры – на 2,0%, и лишь женская обувь подешевела на 0,2%.

Услуги дошкольных учреждений подорожали на 9,5%, тур услуги – на 6,6%. Проезд на железнодорожном транспорте подорожал на 4,5%, а билеты на самолет подешевели сразу на 0,7%.

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