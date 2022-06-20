ЕАБР: Беларуси пока не светит снижение инфляции

В Беларуси годовая инфляция в июне может сохраниться вблизи 17% несмотря на замедление месячной инфляции в мае, утверждают эксперты Евразийского банк развития в кратком еженедельном комментарии.

«Инфляционное давление в Беларуси в мае оставалось повышенным. Потребительские цены выросли за год на 17%. Прирост цен за месяц с устранением сезонности оценивается в 0,8–0,9%, что ниже апрельского значения, но по-прежнему выше темпа, соответствующего цели 5%. Замедление месячной инфляции в мае связано с динамикой высоко волатильных цен плодоовощной продукции», - говорится в комментарии.

«Очищенная от сезонности базовая инфляция осталась на апрельском уровне — 1,3% м/м. Это говорит о сохраняющемся давлении на цены со стороны повышения издержек из-за транспортно-логистических осложнений и роста цен на сырье на мировом рынке. Действие обозначенных факторов сохранится в ближайшие месяцы, однако усилится дезинфляционное влияние слабого внутреннего спроса», - отмечают эксперты