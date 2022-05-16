Последнее обновление: 16.05.2022 15:05

ЕАБР оценил рост цен в Беларуси в апреле в 1,7%

Годовая инфляция в Беларуси по итогам апреля разогналась до 16,8%, аналитики ЕАБР оценивают апрельский рост в 1,7%.

«Месячный рост цен с устранением сезонности в апреле оценивается в 1,7%», - говорится в комментарии банка.

«Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла. Инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках. Эти факторы продолжат влиять на цены в текущем году», - также сказано в комментарии.

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