ЕАБР оценил рост цен в Беларуси в апреле в 1,7%

Годовая инфляция в Беларуси по итогам апреля разогналась до 16,8%, аналитики ЕАБР оценивают апрельский рост в 1,7%.

«Месячный рост цен с устранением сезонности в апреле оценивается в 1,7%», - говорится в комментарии банка.

«Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла. Инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках. Эти факторы продолжат влиять на цены в текущем году», - также сказано в комментарии.