В мае годовая инфляция в Беларуси достигла 17,0%

Потребительские цены на товары и услуги в мае 2022 года выросли на 17,0% в годовом выражении, сообщил Белстат РБ.

В январе годовая инфляция составила 10,4%, в феврале – 9,99%, в марте – 15,9%, в апреле – 16,8%.

По сравнению с апрелем 2022 года цены в мае выросли на 0,7%. С начала года рост цен уже составил 11,9%.

Продовольственные товары в мае подорожали на 19,3% в годовом выражении (к маю 2021 года), на 1,0% к апрелю и на 12,9% с начала года. Непродовольственные товары подорожали соответственно на 18,7%, 1,0% и 14,0%.

Цены и тарифы на услуги в годовом выражении выросли на 10,8%, с начала года - 7,3%, но по отношению к апрелю снизились на 0,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 112,2%