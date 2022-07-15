ЕС готовит соглашение об импорте до 20 млрд кубометров газа из Азербайджана

Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого.

Проект меморандума о взаимопонимании является частью усилий Европейского Союза по сокращению зависимости от российского газа из-за войны в Украине, сообщает Европейская правда.

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз Южным газовым коридором объемом не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно до 2027 года в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом", - говорится в проекте документа от 11 июля.

В прошлом году в европейские страны, такие как Италия, было доставлено более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод, который является частью трубопроводной сети Южного газового коридора.

В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу. Увеличение поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.

В проекте отмечается, что будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в сфере изменения климата, что, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года. Обе стороны должны активизировать действия по сдерживанию выбросов метана в своих цепочках поставок.