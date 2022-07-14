Сиярто: Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома"

Венгрия не готова обсуждать возможные санкции ЕС, направленные против поставок российского газа, как и не поддержит внесение в санкционный список российских "Газпрома" или "Газпромбанка".

"В Венгрии мы дали четко понять, что мы даже не готовы обсуждать какие-либо санкции на поставку газа. И мы дали четко понять, что мы никогда не проголосуем в поддержку санкционного списка, включающего "Газпром" или "Газпромбанк"", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сиерто, которого цитирует Укринформ.

Венгерский министр сообщил, что в настоящее время правительство занимается заполнением газохранилищ и приняло решение закупить "дополнительные объемы газа сверх тех объемов, которые установлены в наших долгосрочных контрактах". Переговоры о дополнительных объемах газа начались позавчера.

"У нас есть два долгосрочных контракта – один с "Газпромом", другой с Shell. И сейчас сверх этих объемов мы закупим дополнительно около 700 млн кубометров газа, ведь это – принципиальный максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона. Наша цель – дополнительные 700 млн кубометров. Мы уже начали коммерческие переговоры – в обоих географических направлениях", - заявил министр.