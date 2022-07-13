Последнее обновление: 13.07.2022 18:25

Венгрия объявляет чрезвычайное положение в энергетике и запрещает экспорт дров

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана распорядилось ввести запрет на экспорт энергоносителей и отменило многолетнее ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств.

На фоне грядущего дефицита газа зимой на заседании кабинета министров было решено объявить в Венгрии чрезвычайное энергетическое положение. Меры вступят в силу с августа, чтобы обеспечить непрерывные энергопоставки зимой, пояснил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, которого цитирует Коммерсантъ.

Среди прочего было решено: увеличить добычу газа в стране с 1,5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м, закупить дополнительные запасы газа — сейчас хранилища Венгрии заполнены на 44%, что позволит обеспечить газоснабжение на четверть года; запретить экспорт энергоносителей и дров, значительно увеличить добычу угля.

Кроме того, отменяется многолетнее ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств, использующих энергию выше среднего уровня потребления. Эти меры вступают в силу с августа 2022 года.



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование