Последнее обновление: 12.07.2022 12:45

Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 года

Запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов, который истек в мае, вновь введен в Казахстане на шесть месяцев, следует из совместного приказа министра энергетики Казахстана и других ведомств о вопросах вывоза нефтепродуктов.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в приказе, сообщает Интерфакс.

Запрет вводится с 12 июля 2022 года.



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