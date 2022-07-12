Казахстан ввел ограничения на вывоз нефтепродуктов до середины января 2023 года

Запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов, который истек в мае, вновь введен в Казахстане на шесть месяцев, следует из совместного приказа министра энергетики Казахстана и других ведомств о вопросах вывоза нефтепродуктов.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в приказе, сообщает Интерфакс.

Запрет вводится с 12 июля 2022 года.