США поддерживают Канаду в решении вернуть турбину для «Северного потока»

Соединенные Штаты поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, которая необходима для газопровода «Северный поток-1», заявил в понедельник Государственный департамент по сообщению Reuters.

«В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также противодействуя усилиям России по превращению энергии в оружие», — заявил представитель ведомства Нед Прайс.