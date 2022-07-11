Последнее обновление: 11.07.2022 18:58

США поддерживают Канаду в решении вернуть турбину для «Северного потока»

Соединенные Штаты поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, которая необходима для газопровода «Северный поток-1», заявил в понедельник Государственный департамент по сообщению Reuters.

«В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также противодействуя усилиям России по превращению энергии в оружие», — заявил представитель ведомства Нед Прайс.



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование