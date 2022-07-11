Южнокорейская Hanwha планирует стать ведущим поставщиком оружия для НАТО

Один из крупнейших оборонных подрядчиков Южной Кореи — компания Hanwha Defense — объявила о планах «стать надежным партнером НАТО за счет налаживания связей с бизнесом в Европе.

По данным газеты Financial Times, компания может начать поставки на европейский рынок. Это связано с тем, что потребности стран ЕС в оружие выросли на фоне поставок вооружений на Украину. Как пишет FT, страны ЕС объявили о планах восстановления запасов оружия на €200 млрд. Издание отмечает, что особенно высок спрос на корейское оружие у Польши, которая поставила значительную часть вооружений на Украину, сообщает Коммерсантъ.

Глава компании Сон Че Иль объявил, что несколько европейских стран выразили заинтересованность в покупке боевых машин пехоты Redback с технологией перехвата противотанковых ракет. В качестве рынка сбыта модифицированных гаубиц K9 компания рассматривает Великобританию. Их выпуск компания планирует наладить совместно с американской корпорацией Lockheed Martin.

Источники FT отмечают, что решение Hanwha выйти на европейский рынок вписывается в курс президента Южной Кореи Юн Сок Ёль на «торговую дипломатию», который был продемонстрирован на саммите НАТО в Мадриде.