Суд арестовал имущество Газпрома и Роснефти в Украине на более $70 млн

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Как сообщает пресс-служба СБУ, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий уходила на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривень (более $70 млн). Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.

"Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев "переписать" их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", – говорится в сообщении.

Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.