Арбитраж в Гааге рассмотрит иск "Укрнафты" к РФ из-за активов в Крыму

Постоянная палата третейского суда в Гааге рассмотрит иски украинской нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" и общества с ограниченной ответственностью Stabil в отношении России в связи с потерей ими инвестиций из-за аннексиии Москвой Крыма в 2014 году. Это следует из пресс-релиза, обнародованного международным арбитражным судом 4 июля.

Истцы обвиняют Москву в том, что она "нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского двустороннего инвестиционного договора", тем самым воспрепятствовав "их инвестициям в автозаправочные станции, расположенные в Крыму". В конечном итоге капиталовложения "Укрнафты", энергетической компании Stabil и еще "десяти других лиц" были экспроприированы, отмечается в заявлении.

В июне 2015 года украинские компании обратились в арбитраж ООН из-за активов в Крыму. Они подчеркивают, что Россия незаконно присвоила их инвестиции в автозаправочные станции на Крымском полуострове. Российская сторона в свою очередь считает, что этот вопрос не входит в юрисдикцию арбитража ООН. В этой связи представители РФ отказались участвовать в тяжбе.