Украина подала иск в Гаагу из-за нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву

Украина судится против России в Международном арбитражном суде в Гааге относительно Конвенции ООН по морскому праву.

Соответствующее распоряжение подписалпрезидент Петр Порошенко, сообщается в Facebook главы государства.

"Подписал соответствующее распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении Арбитражным Трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением РФ суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - отметил президент.