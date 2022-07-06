Беларусь планирует закупить у России 9 систем «Солнцепек»

Минобороны Беларуси намерено приобрести у России 9 единиц новейших ТОС-1А «Солнцепек», сообщает сайт «Военно-политическое обозрение»

«…руководство военного ведомства Беларуси планирует организовать совместное белорусско-российское производство тяжелых огнеметных систем на колесном шасси ТОС-2 «Тосочка». Предполагается, что в качестве шасси для будущих ТОС-2БМ (возможное название – прим. ред.) будут использованы автомобили МЗКТ. Например, те, которые уже успешно эксплуатируются в составе РСЗО «Полонез» – МЗКТ-7930», - пишет издание.

«ТОС-2 «Тосочка» имеет повышенные возможности, в том числе и по дальности применения, а использование колесного шасси значительно увеличивает тактическую маневренность данных систем. Поэтому все станет вполне логичным, когда в составе бригады РХБ защиты (центрального подчинения) появится огнеметный батальон, вооруженный ТОС-2БМ (предположительно 9 ед.)», - отмечает издание.