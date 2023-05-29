Минобороны Беларуси похвасталось очередным ЗРК С-400

Минобороны Беларуси всё воскресенье комментировало прибытие в страну из РФ очередного зенитного ракетного комплекса С-400.

«Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в РБ. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство», - говорится в сообщении.

Поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества с РФ. Отмечается, что белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы на полигонах РФ.

«Сегодня для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны знаковый день. Мы встречаем очередное наше подразделение зенитных ракетных войск, вооруженное современными зенитными ракетными комплексами С-400», - заявил командующий ВВС Андрей Лукьянович.

«Почему именно С-400?», - задался он вопросом, на который сам же ответил.

«На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей – средства воздушного нападения, в том числе, летящих по баллистическим траекториям с дальность до 400 км. Высокие характеристики, тактико-технические данные комплекса, подготовленные боевые расчеты – это серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан», - сказал Лукьянович.