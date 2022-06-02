Россия отгрузила в Беларусь гаубицы 2С3М "Акация"

Россия в рамках контракта 2022 года отправила Минобороны Беларуси отремонтированные самоходные гаубицы 2С3М "Акация".

Об этом сообщила в четверг пресс-служба концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех", передает ТАСС.

"В рамках выполнения двух контрактов 2022 года АО "Уралтрансмаш" отправил самоходные гаубицы 2С3М "Акация" после капитального ремонта в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, сегодня АО "Уралтрансмаш" выполняет капитальный ремонт изделий 2С3М, а также модернизацию "Акации" 2С3 до уровня 2С3М.

"В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект, а также проведены работы по полному импортозамещению", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "Уралтрансмаш" Дмитрия Семизорова.

Гаубицы 2С3 "Акация" были приняты на вооружение в 1972 году. В 1975 году были модернизированы до уровня 2С3М. 152-миллиметровые "Акации" предназначены для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.