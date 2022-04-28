Новым главой банка БелВЭБ назначен Василий Матюшевский

Ушедший с должности главы банка БелВЭБ Василий Матюшевский спустя два дня после участия в весьма своеобразном совещании у Лукашенко по вопросам работы банковской системы вновь назначен главой банка БелВЭБ.

Впрочем, информация о том, что Матюшевскому позволили или приказали остаться на должности просочилась сразу после совещания. Вероятно, было принято решение выждать пару дней, прежде чем официально вернуть покаявшегося банкира на рабочее место иначе страна до сих пор была бы в ступоре.

Как сообщалось, Матюшевский и всё руководство банка были задержаны в конце марта за проведенную в последние годы реструктуризацию и оптимизацию банка, включая схемы аутсорсинга. Сам Матюшеский был позже отпущен на свободу в день задержания, остальным топ-менеджерам банка пришлось отсидеть 72 часа.

И вот 26 апреля стране был показан относительно новый алгоритм поведения подданных ради милости правителя.

Матюшевский за день до совещания подал в отставку, правление банка ее приняло. Матюшевского на совещание к Лукашенко привел глава КГК РБ Василий Герасимов (ДФР проводил задержание), как провинившегося пионера, поручителем, судя по всему, выступил первый вице-премьер с полномочиями, больше чем у премьера и главы НБ РБ вместе взятых, Николай Снопков.

Матюшевский попросил прощения и сказал «больше так не буду», был прощен (фраза Лукашенко: «Тогда у нас и получается: то Матюшевский неправильно поступил, то Каллаур не туда залез и так далее») и поставлен обратно руководить банком, играющим очень важную роль в расчетах с Россией, включая обслуживание кредита на строительство БелАЭС.

Беларусь, 2022 год, то ли еще будет…

Официально:

«В соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ» с 28.04.2022 Председателем Правления ОАО «Банк БелВЭБ» назначен Матюшевский Василий Станиславович», - сообщила пресс-служба банка БелВЭБ.