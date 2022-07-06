Россия остановила на 30 дней экспорт казахстанской нефти в ЕС

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором, сообщает консорциум.

Консорциум сообщает, что в результате проверки, инициированной вице-премьером Викторией Абрамченко в марте для оценки технического состояния опасных производственных объектов АО "КТК-Р" и соблюдения экологических требований при их эксплуатации, Ространснадзор выявил несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН), передает Интерфакс.

6 июня консорциуму выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1.2. КоАП (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

"Несмотря на то, что срок исполнения предписания истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля 2022 года. Ходатайство АО "КТК-Р" об отложении рассмотрения дела в целях направления возражений по приостановке деятельности, суд оставил без удовлетворения. Постановлением суда (...) требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО "КТК-Р" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - говорится в сообщении консорциума.

Отмечается, что КТК "вынужден исполнить решение суда", однако намерен обжаловать его.

В пресс-службе консорциума от дальнейших комментариев, в том числе о конкретных датах приостановки деятельности, отказались.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.