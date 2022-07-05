Лукашенко предлагает Венесуэле вместе противостоять деструктивной политике Запада

Лукашенко вновь предлагает Венесуэле развивать политическое, экономическое и военное сотрудничество ради противостояния деструктивной политике Запада.

"Благодаря принятым решениям о "перезагрузке" двусторонних отношений межгосударственные контакты Минска и Каракаса существенно активизировались. Объединение усилий позволит эффективно противостоять деструктивной политике Запада и обеспечить нашим государствам устойчивое развитие в существующих сложных условиях. Считаю, что это очень своевременный шаг с учетом глобальных вызовов, с которыми столкнулись наши страны в последнее время", - заявил Лукашенко в поздравлении Николаса Мадуро с Днем независимости Венесуэлы.

Отмечается, что Беларусь готова продолжать укрепление дружбы с Венесуэлой через расширение политического, торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, военного и культурного сотрудничества.