Шейман восстанавливает мосты между режимами Лукашенко и Мадуро

В Каракасе завершилась работа VIII Совместной венесуэльско-белорусской смешанной комиссии высокого уровня, сообщило Министерство планирования по итогам визита экс-главы управления делами президента РБ Виктора Шеймана в Венесуэлу.

Отправившийся в Венесуэлу восстанавливать рухнувшие под тяжестью недоверия, взаимных претензий и долгов отношения между двумя авторитарными режимами Шейман был анонсирован в официальных сообщениях как представитель Александра Лукашенко.

Поводя итоги визита Шеймана, председатель этой комиссии и министр планирования Венесуэлы Рикардо Менендес сообщил, что стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны - области, в которой «две страны имеют широкие рамки сотрудничества».

Также были пересмотрены технологические возможности телекоммуникационного центра VEN-911 (венесуэльский аналог американской службы спасения 911) на предмет внедрения искусственного интеллекта.

Отмечается, что в план совместного сотрудничества был добавлен рабочий пункт в горнодобывающей области. Также обсуждалось сотрудничество в сельском хозяйстве, жилищном строительстве, производстве тракторов и грузовиков.

Отдельно понимался вопрос расширения сотрудничества в авиационном секторе для перевозки грузов и пассажиров..