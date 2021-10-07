Последнее обновление: 07.10.2021 12:29

Лукашенко хочет встретиться с президентом Венесуэлы

Лукашенко поручил подготовить все необходимое, чтобы в ближайшее время могла состояться встреча с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске на тему противодействия санкционным мерам.

"Надо подготовить все необходимое для того, чтобы президенты могли в ближайшее время встретиться и застолбить направления нашего сотрудничества", - сказал Лукашенко.

Сегодня он встретился с прилетевшим в Минск спецпосланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом - братом покойного лидера этой страны Уго Чавеса.

"Мы единодушно заявили о том, что нам надо восстанавливать тот уровень отношений, который у нас был, и значительно превосходить его. В Венесуэле есть все то, что нам нужно. У нас есть все то, что нужно Венесуэле. Что нас сдерживает? Надо найти пути взаиморасчетов, зачетов и так далее и возобновлять торговлю", - сказал Лукашенко.



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