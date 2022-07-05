Украина расширяет экспорт электроэнергии в ЕС

Украина с 7 июля начнет коммерческий обмен электроэнергией на соединении со Словакией на мощности 50 МВт, говорится в материалах на сайте "Укрэнерго".

Как сообщалось, Украина с 30 июня начала коммерческий экспорт электроэнергии в Румынию. По данным ENTSO-E, физически экспорт из Украины в Румынию производился в этот день ровным графиком по 100 МВт.ч, сообщает Интерфакс.

За неделю аукционов поступления от продажи "Укрэнерго" доступа к сечению составили 106 млн гривен.

Согласно условиям объявленных во вторник суточных аукционов, на 7 июля (объявляются за два дня до начала поставки), мощность экспорта электроэнергии в Румынию, как и импорта из нее, с этой даты снижена со 100 МВт до 50 МВт.

Украинская и европейская энергосистемы работают синхронно с 16 марта. 27 июня ENTSO-E разрешила начать коммерческие поставки электроэнергии из Украины. Коммерческий обмен начался на соединении Украины и Румынии. Теперь он будет осуществлен на соединении Украина-Словакия. Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Венгрия и Молдавия-Румыния) начнется позже.