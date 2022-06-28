Верхняя палата парламента РБ одобрила заочное преследование выехавших из страны граждан

Нижняя палата парламента проголосовала за поправки в УПК Беларуси, позволяющие привлекать к уголовной ответственности граждан страны, выехавших за границу.

"Законопроект направлен на совершенствование процессуального порядка пересмотра приговоров и иных судебных решений по уголовным делам, а также на установление механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, в отношении которых достоверно известно об их местонахождении на территории иностранного государства в целях уклонения от явки в орган уголовного преследования и избежания ответственности", - представите законопроект сенатор Сергей Сивец.

По его словам, поправки позволят обеспечить эффективную реализацию принципа неотвратимости ответственности, надлежащую уголовно-правовую защиту значимых для общества и государства благ и интересов.