ГПСУ: в Беларуси нет ударных группировок, способных вторгнуться в Украину

В Беларуси не зафиксировано ударных группировок и формирований, которые могли бы вторгнуться в Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

“Мы не отмечаем на данный момент формирование и ударные группировки на территории беларуси, которые могли бы осуществить вторжение на территорию Украины. Однако, ни Вооруженные Силы Украины, ни пограничники, ни Украина в целом, не исключала те возможности, что беларусь, поддерживая агрессию российской федерации, поддерживая войну против Украины, может прибегнуть к тому, что вооруженные силы республики беларусь зайдут на территорию Украины”, – заверил Демченко, сообщает UNN.

По его словам, составляющие сектора безопасности и обороны Украины делают все необходимое для того, чтобы направление с Беларусью было максимально укреплено в инженерном и фортификационном отношении.

“Кроме того, нам известно о том, что уже долгое время Беларусь усиливает свой участок границы с Украиной на уровне около семи батальонов. В отдельные дни мы фиксировали также наличие подразделений министерства внутренних дел, в частности, внутренних войск. Там ведутся активные инженерные работы. Собственно, мы также отмечаем работу подразделений радиоэлектронной борьбы, которая фиксируется особенно, когда пограничники отслеживают ситуацию с помощью беспилотных летальных аппаратов”, – добавил он.

Демченко также отметил, что пограничники не фиксировали работы диверсионно–разведывательных групп. Однако известно, что во время учений, которые осуществляются в Беларуси, также проводится и акцент на работу ДРГ.