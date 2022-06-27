Зеленский обратился к беларусам: "Вы не должны умирать"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к беларусам и предупредил, что Александр Лукашенко втягивает их в войну.

"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", - заявил Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Он подчеркнул, что сейчас от обычных жителей Беларуси зависит очень многое.

"Я знаю, что народ Беларуси поддерживает нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас российское руководство хочет втянуть войну", - отметил Зеленский.

Также он обратился к российским лётчикам, которые запускают ракеты по Украине.

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, - вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам - это военные преступления. Суд - вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси... Нигде", - сказал президент.

Тем временем, Генштаб ВС Украины в утренней сводке сообщил, что Беларусь продолжает оказывать военную помощь России

«…руководство Беларуси продолжает оказывать военную поддержку России, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов в количестве до 20 машин», - говорится в сводке.