Последнее обновление: 03.07.2022 11:15

Лукашенко заявил об экспорте украинского зерна через Беларусь

Лукашенко заявил о начале экспорта украинского зерна через Беларусь в балтийские порты, но в очень небольших объемах.

«… Скажите, и где эта проблема зерна сегодня? Почему не стало проблемы? Мы с президентом России прямо обозначили пять, а потом семь маршрутов вывоза этого зерна. Везите! Вы помните мой разговор с генсеком ООН, когда я сказал ему: "Мы пропускаем это зерно, потому что самый выгодный, дешевый путь через Беларусь, но вы снимите санкции". Мне было обещано, что "мы будем решать этот вопрос". "Нет!" - в Вашингтоне сказали. - "Нет! Беларуси, ни в коем случае!", - освежил Лукашенко зерновую тему, выступая на торжественном собрании в субботу по случаю Дня независимости.

«Тогда я сказал: "Ну хорошо, обойдемся, подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно". Почему везут по чайной ложке? Везут. Нам уже предоплату отдали - железной дороге. Везут по чайной ложке. Да потому, что зерна там нет. Там никаких не 20, не 25 миллионов тонн зерна. Там дай бог, чтобы было 4-5 миллионов тонн...», - отметил он.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование