Сейм Польши проголосовал за поправки в законы о легализации белорусов

Сейме Польши проголосовал за поправки в законы о легализации белорусов, окончательное принятие изменений в Сенате и подписание президентом Польши ожидается до конца недели.

Как сообщалось, поправки предусматривают возможность получения гуманитарных виз гражданами Беларуси непосредственно на территории Польши. Категории беларусов, срок и порядок выдачи данных виз будут дополнительно урегулированы отдельным постановлением.

Кроме того, появляется возможность получения временного вида на жительство по гуманитарным причинам сроком на 3 года.

Расширяется перечень лиц, на которых распространяется возможность получения польского проездного документа. Эта процедура позволит беларусам, у которых закончился срок действия беларусского паспорта, получить проездной документ и использовать его для пересечения границ.

Власти Польши начнут предоставлять проездной документ с января 2023 года.