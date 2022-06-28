США не уверены, что Украина сможет вернуть все утраченные территории

В администрации Байдена сомневаются в том, что Украина, даже получив больше тяжелого вооружения, сможет вернуть все территории, потерянные после 24 февраля.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анонимных собеседников в Белом доме.

Советники Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, что Украина могла бы считать победой и что Владимиру Зеленскому стоило бы допускать и безвозвратную потерю территорий.

В то же время, подчеркнули собеседники, эти их оценки никак не означают, что США начнут давить на Украину и принуждать ее к территориальным уступкам, чтобы поскорее закончить войну. Они также допускают и более положительный прогноз – что позже в этом году украинские силы смогут перейти в контрнаступление и вернуть значительные части территории.

Сотрудник Конгресса, знакомый с обсуждениями, прокомментировал, что никто не считает потерю Украиной территорий неизбежной.

"Сможет или нет Украина вернуть их - в значительной, если не в полной мере, зависит от объемов нашей поддержки", - сказал он, напомнив, что Киев просит о 48 РСЗО, но пока получил обещание от Пентагона о восьми.

От источников стало известно, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан очень много общается с украинскими коллегами, а также провел часы телефонных разговоров в течение прошлой недели с "руководителем обороны Украины" и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.