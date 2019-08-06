НАТО: Крым пал жертвой конкуренции великих держав

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что аннексия Крыма Россией произошла вследствие конкуренции великих держав.

"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке", передает УП.